أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور

شاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال أيام عيد الأضحى.
وتألقت يارا فى الإطلالة الأولي بفستان فخم وأنيق من دار الأزياء العالمية لابورجوازي، واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بالتطريزات اللامعة التي زادت من جاذبيتها.
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أما إطلالتها الثانية ارتدت فستان طويل باللون الأحمر و حمل توقيع دار الأزياء لابورجوازي، و تميز الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق و بحزام حول الخصر، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.
أما من النحية الجمالية، أعتمدت يارا على تسريحات شعر متناسقة مع كل إطلالة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتماشية مع لون بشرتها.
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From last night Eid episode on @abudhabitv 🤗 in love with Red color 😍❤️ Dressed by @labourjoisie @nadimski 👗💎 Jewlery by @sarkyjewelry Hair by @nicolashalak @nicolas.salon Styled by @cedrichaddad #eid #episode #abudhabi #tv #live #Yaralb_lovers #Yara صُوَر من أجواء حلقة العيد أمس على "ابو ظبي" تي في ❤️ #ابو_ظبي #حلقة_العيد #عيد_الاضحى #يارا_لوفرز #يارا
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From last night Opera Dubai Eid Concert ❤️ Dressed by @labourjoisie @sharbel_azar 👗💎 Jewlery by @sarkyjewelry Hair by @nicolashalak Styled by @cedrichaddad Photo by @abdullahrammal #eid #concert #opera #dubai #eidmubarak #uae #Yaralb_lovers #Yara من على مسرح الأوبرا دبي في #حفل_العيد_والعطاء #دبي #اوبرا #عيد_الأضحى #عيد_مبارك #الامارات #يارا_لوفرز #يارا