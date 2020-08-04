أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور





وتألقت يارا فى الإطلالة الأولي بفستان فخم وأنيق من دار الأزياء العالمية لابورجوازي، واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بالتطريزات اللامعة التي زادت من جاذبيتها.





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أما إطلالتها الثانية ارتدت فستان طويل باللون الأحمر و حمل توقيع دار الأزياء لابورجوازي، و تميز الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق و بحزام حول الخصر، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من النحية الجمالية، أعتمدت يارا على تسريحات شعر متناسقة مع كل إطلالة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتماشية مع لون بشرتها.











