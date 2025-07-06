بضحكة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعهيا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة متميزة، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.