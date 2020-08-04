بإجمالي 111 ألفا و538 حالة.. قطر تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

سجلت قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 111,538 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وأضافت الصحة القطرية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليظل بذلك العدد ثابتا عند 177 وفاة.





وأشارت الوزارة القطرية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 بلغ 108254 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 252 مصابا بالفيروس.



