تعرف على موعد طرح أمنيات للمطرب محمد عبده

بكلمات #تركي_آل_الشيخ 📝 وألحان د/ #عبدالرب_ادريس 🎹 يغني فنان العرب #محمد_عبده #يا_أمنيات 🎙 ترقبوها غدًا في الساعة الثالثة بتوقيت السعودية على تطبيق #DEEZER 📲