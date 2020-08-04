تعرف على موعد طرح أمنيات للمطرب محمد عبده

أعلن الصفحة الرسمية لشركة روتانا عن طرح أغنية أمنيات للمطرب الكبير محمد عبدة غدا الأربعاء في الثالثة بتوقيت السعودية.
الأغنية من ألحان عبد الرب أدريس وكلمات تركي أل شيخ.
يذكر أن محمد عبده تبناه الملحن عمر كدرس عام1960م وكانت أغنية سكبت دموع عيني هي أغنية البدايه بالاضافة إلى أغنية أعلل قلبي عام1961م. لحن أول عمل من تأليفه (خلاص ضاعت أمانينا) وهو في الثانيه عشر من عمره 1962م من أنتاج توزيعات الشرق.
وتوجه إلى بيروت في أول رحلة فنية وسجل العدد من الاغاني أشهرها (خصمت عيني من سنين) و (مثل صبيا) عام1963م. احترف الفن عام1964م ومن الكويت أنطلق عام1965م في العديد من الاغاني اهمها "أبو شعر ثاير" و"أشوفك كل يوم" وأغنية "ماكو فكة" التي اكسبته قدرًا كبيرًا من الجماهير الخليجية التي راحت تردد "ماكو فكة" الكلمة الكويتية الاشهر التي اصبحت في الستينات اهم اغنية خليجية.