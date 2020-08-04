AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على موعد طرح أمنيات للمطرب محمد عبده

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
أعلن الصفحة الرسمية لشركة روتانا عن طرح أغنية أمنيات للمطرب الكبير محمد عبدة غدا الأربعاء في الثالثة بتوقيت السعودية.

الأغنية من ألحان عبد الرب أدريس وكلمات تركي أل شيخ.

يذكر أن محمد عبده  تبناه الملحن عمر كدرس عام1960م وكانت أغنية سكبت دموع عيني هي أغنية البدايه بالاضافة إلى أغنية أعلل قلبي عام1961م. لحن أول عمل من تأليفه (خلاص ضاعت أمانينا) وهو في الثانيه عشر من عمره 1962م من أنتاج توزيعات الشرق.

وتوجه إلى بيروت في أول رحلة فنية وسجل العدد من الاغاني أشهرها (خصمت عيني من سنين) و (مثل صبيا) عام1963م. احترف الفن عام1964م ومن الكويت أنطلق عام1965م في العديد من الاغاني اهمها "أبو شعر ثاير" و"أشوفك كل يوم" وأغنية "ماكو فكة" التي اكسبته قدرًا كبيرًا من الجماهير الخليجية التي راحت تردد "ماكو فكة" الكلمة الكويتية الاشهر التي اصبحت في الستينات اهم اغنية خليجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعد من تحب.. رسالة جديدة من عاصي الحلاني لـ جمهوره.. شاهد

سارة فرح تطرح كليب أغنية يا خسارة

اليوم في بث مباشر..إليسا تروج لحفلها بهذه الطريقة

شاهد .. إليسا تقدم أغنية قهوة الماضي لايف لأول مرة

هل من مزيد.. شاهد رسالة شريهان لـ آمال ماهر بعد حفلتها أمام الأهرامات

بعد إغلاقها 4 أشهر.. أوبرا الإسكندرية كاملة العدد عقب استئناف الأنشطة..صور

ترشيحاتنا

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

بعد دقائق .. نتيجة الثانوية العامة على هذا الرابط برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

هوت شورت.. روبي تتألق في إطلالة جريئة.. شاهد

وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي

أزمة كورونا تجمع شمل شقيقتين بعد فراق 53 عاما.. ما القصة؟

بزى عسكري منمق.. شاهد إطلالات الجنود العمانيين قبل نحو 40 عاما