مدير كهرباء لبنان في حالة حرجة نتيجة إصابته في انفجار مرفأ بيروت

قالت"الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك موجود في مكتبه في كهرباء لبنان واصابته حرجة، وثمة مناشدات للصليب الاحمر لنقله الى المستشفى.





ومن جهته قال وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، إنه تم إخماد 80% من الحريق الناجم عن انفجار بيروت.

وأفادت وسائل إعلام روسية بإصابة موظف في السفارة الروسية ببيروت نتيجة الانفجار.





وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم المساعدة للجانب اللبناني بعد انفجار بيروت، كما أعربت الأردن ومصر والإمارات عن تعاطفهم مع لبنان.





وعرض الرئيس القبرصي المساعدة على الجانب اللبناني في السيطرة على آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكان أمين عام حزب الكتائب قد توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها من جراء الانفجار.



