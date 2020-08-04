AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدير كهرباء لبنان في حالة حرجة نتيجة إصابته في انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:24 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
 قالت"الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك موجود في مكتبه في كهرباء لبنان واصابته حرجة، وثمة مناشدات للصليب الاحمر لنقله الى المستشفى.

ومن جهته قال وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، إنه تم إخماد 80% من الحريق الناجم عن انفجار بيروت.
وأفادت وسائل إعلام روسية بإصابة موظف في السفارة الروسية ببيروت نتيجة الانفجار.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم المساعدة للجانب اللبناني بعد انفجار بيروت، كما أعربت الأردن ومصر والإمارات عن تعاطفهم مع لبنان.

وعرض الرئيس القبرصي المساعدة على الجانب اللبناني في السيطرة على آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وكان أمين عام حزب الكتائب قد توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها من جراء الانفجار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعداد المصابين كثيرة.. وزير الصحة اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

شاهد.. مقاطع فيديو مروعة لانفجار بيروت

محافظ بيروت باكيا: الانفجار الضخم يشبه ما حدث في هيروشيما باليابان.. فيديو

انفجار بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

دمار هائل خلفه.. انفجار مرفأ بيروت والطائرات تحاول إخماد النيران.. فيديو

عرضت المساعدة.. أمريكا تدعو رعاياها في لبنان لتجنب موقع الانفجار

ترشيحاتنا

رد بكلمتين.. أول تعليق من سعد الحريري على انفجار لبنان

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا بشأن مباراة السوبر

بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ أولياء أمور الثانوية العامة الجديدة

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع