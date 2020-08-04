خطيرة على مرضى السكر.. 6 أطعمة تزيد الوزن غير الحلويات.. فيديو





وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، الأكلات التي تزيد السكر وتسبب زيادة الوزن ومنها :



1- الدقيق الأبيض مثل المخبوزات المصنعة منه ، فهو من أسوأ الأطعمة على الإطلاق لـ مرضى السكر وأصحاب الوزن الزائد ، لأنه يتحول سريعا لجلوكوز فيرفع نسبة السكر

2-الزبادي بالفواكه يحتوي على كميات سكر عالية جدا





3- المقرمشات مثل البسكوت والبطاطس المعبأة " الشيبسي"





4- الفشار يحتوي على كربوهيدرات عالية تزيد السكر





5- الفواكه المجففة ، تزداد بها السكريات عند تجفيفها





6- اللحوم تحتو على دهون غير مشبعة تزيد الجلوكوز .

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن هناك العديد من الأكلات تسبب زيادة الوزن و ارتفاع السكر في الدم ، بعيدًا عن السكريات و الحلويات التي ترتبط دوما بمشكلة السمنة .