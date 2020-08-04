AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خطيرة على مرضى السكر.. 6 أطعمة تزيد الوزن غير الحلويات.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:22 م
اكلات تزيد الوزن
اكلات تزيد الوزن
Advertisements
رشا عوني
قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن هناك العديد من الأكلات  تسبب زيادة الوزن و ارتفاع السكر في الدم ، بعيدًا عن السكريات و الحلويات التي ترتبط دوما بمشكلة السمنة . 

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، الأكلات التي تزيد السكر وتسبب زيادة الوزن ومنها : 

1- الدقيق الأبيض مثل المخبوزات المصنعة منه ، فهو من أسوأ الأطعمة على الإطلاق لـ مرضى السكر وأصحاب الوزن الزائد ، لأنه يتحول سريعا لجلوكوز فيرفع نسبة السكر 

2-الزبادي بالفواكه يحتوي على كميات سكر عالية جدا

3- المقرمشات مثل البسكوت والبطاطس المعبأة " الشيبسي" 

4- الفشار يحتوي على كربوهيدرات عالية تزيد السكر

5- الفواكه المجففة ، تزداد بها السكريات عند تجفيفها 

6- اللحوم تحتو على دهون غير مشبعة تزيد الجلوكوز . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار رقائق البطاطس.. للأطفال والحوامل احذرها

يضعف جهاز المناعة.. حيل للتقليل من تناول السكر

احذر السكريات والقهوة والشاي.. 7 نصائح لـ علاج الأنيميا

أهمها الجنزبيل.. 7 أكلات لمرضى ارتجاع المريء

يضر الكبد .. خطورة الإفراط في تناول عسل النحل يوميا.. شاهد

الحلويات مدمرة.. أسباب فقدان الشهية عند الأطفال.. فيديو

ترشيحاتنا

رد بكلمتين.. أول تعليق من سعد الحريري على انفجار لبنان

الثاني مكرر يقدم نصائح للطلاب المقبلين على الثانوية: الامتحانات من النماذج الاسترشادية

فاجعة بامتياز.. وزير الصحة اللبناني: نتواصل مع منظمة الصحة العالمية للحصول على طائرة مساعدات

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

أخبار الأهلي.. أحمد عيد يعاود استفزاز جماهير النادي.. وغياب رمضان صبحي عن لقاء إنبي

بيان عاجل من التعليم بشأن ما أثير حول أخطاء درجات العربي في نتيجة الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها