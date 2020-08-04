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فن

نزيف وإصابات زوجة رامي عياش إثر انفجار بيروت.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
انتشر فيديو لداليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش وهي تنزف في المستشفى اثر تعرضها لجروح بالغة بعد وقوع انفجار في بيروت منذ ساعات.


قالت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز، إنه سقط 10 قتلى على الأقل في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما ذكرته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.

فيما عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت الضخم.

وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.
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