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فن

وتبقى الدمعة.. نانسي عجرم تواسي الشعب اللبناني بصورة مؤثرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:10 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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ميرنا محمود
علقت الفنانة نانسي عجرم على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: و تبقي الدمعة.

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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