بعد انفجار بيروت.. صحيفة الرياض السعودية: هناك من لا يريد استقرار لبنان

تناولت صحيفة "الرياض" السعودية الحادثة المفجعة التي حدثت أمس في لبنان من انفجارات هزت بيروت لم يعرف سببها، مشيرة إلى أن هناك من لا يريد الاستقرار للبنان.





وقالت الصحيفة في افتتاحياتها اليوم (الأربعاء) أن دائمًا ما تشير أصابع الاتهام إلى «حزب الله» وهو ليس مجرد اتهام بقدر ما هو حقيقة معروفة للجميع، فذلك الحزب بتبعيته المطلقة لإيران ينفذ أجندتها ليس في لبنان وحده، ولكن في المنطقة برمتها، وهي سياسة تخريبية تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

وأضافت أن كل المؤشرات تدل أن ذاك الحزب يريد أن يكون لبنان محافظة إيرانية، وشوكة في خاصرة الجسد العربي، ودائمًا ما يقود لبنان إلى ما لا خير له فيه، فمنذ اليوم الأول لإنشاء هذا الحزب وهو يعمل ضد مصلحة لبنان على طول الخط ودون تحفظ، ويعلن عن كامل تبعيته لإيران ويفاخر بها.

وذكرت الصحيفة أن انفجارات بيروت قد تكون بداية لأحداث كبيرة يشهدها لبنان لا أحد يعلم إلى أين تقوده، ولكن بالتأكيد لن تكون أحداثًا سارة.