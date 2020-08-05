رئيس تعليم البرلمان يشيد بدعم السيسي لأوائل الثانوية بـ100 منحة دراسية





قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الرئيس السيسى يهتم دائما بالمتفوقين من خلال دعمه المستمر لهم من خلال صندوق تحيا مصر للمبتكرين والمبدعين.









وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسى لوزارة التعليم ووزارة التعليم العالى بشأن دعم المتفوقين أمر إيجابى جدا ، كما أن المنحة الدراسية المجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة تعتبر خطوة من خطوات الرئيس لدعم المبتكرين والمتفوقين.





كما أوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الرئيس السيسى يهتم بإعداد جيل من العلماء يساعد فى بناء المستقبل ويحقق التنمية الشاملة وبناء مصر المتقدمة ، مشيرا إلى أن الإبداع و الإبتكار يعتبران أساس التقدم.



