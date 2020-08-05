كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية تحصل على اعتماد "اللائحة" من المجلس الأعلى للجامعات





وأوضح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن كلية الفنون والتصميم أصبحت على مقربة من استقبال الطلاب للدراسة بها، ليتم ذلك مباشرة عقب موافقة مجلس الجامعات وصدور القرارالوزاري من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار حمد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق من خلال القرار الجمهوري رقم 455 لسنة 2019، بإضافة كلية "الفنون والتصميم" للجامعة البريطانية، وذلك القرار نشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر من العام الماضي.





وأكد حمد أن كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية سوف تمد خريجها بالمهارات المكتسبة من الفنون الجميلة والتطبيقية من خلال ٤ أقسام رئيسية: القسم الأول: الفنون الجميلة وينقسم لبرامج (الفنون والوسائط المتعددة - النحت)





والثاني : الجرافيك وفنون الميديا ( تصميم ألالعاب- تصوير فوتوغرافي - رسوم متحركة )، أما القسم الثالث فهوالموضة والنسيج ( موضة - نسيج)، والرابع يتمثل في التصميم المعماري ( تصميم داخلي - تصميم تعبيري) . وبيّن رئيس الجامعة البريطانية أن الطالب سوف يحصل بعد دراسته لمدة ٥ سنوات علي بكالوريوس الفنون والتصميم، مؤكدًا على أن المواد الدراسية في السنة التمهيدية تعد بمثابة درسات تمهيدية لإكتساب مهارات عملية في مبادئ الرسم والمنظور الهندسي مع أساسيات التصميم والتشريح والتصوير الفوتوغرافي.





وأضاف حمد: "بعد ذلك يختار الطالب القسم المحبب له والمواد الخاصة به في السنة الثانية، وذلك كمقدمةلإختيار البرنامج في القسم، ليستكمل بعد ذلك ثلاث سنوات في برنامج متخصص سواء الفنون الجميلة والوسائط المتعددة، النحت والتجهيز في الفراغ، تصميم الألعاب، افلام الرسوم المتحركة، التصوير الفوتوغرافي، التصميم الداخلي، التصميم التعبيري، الموضة والنسيج".

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور أحمد حمد، إعتماد وموافقة لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على اللائحة المقدمة منها الجامعة بخصوص كلية الفنون والتصميم، حيث تم تجهيز المباني الخاصة بالكلية الجديدة والتي تم تصميمها على طراز يليق بما ستقدمه الكلية من فنون وتكنولوجيا تنعكس على جودة الحياة.