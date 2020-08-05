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سفير مصر فى بيروت : جسر جوي لإغاثة اللبنانيين مزود بأطقم طبية ومواد غذائية ..فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:18 م
سفارة مصر في لبنان
سفارة مصر في لبنان
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نورهان رأفت
قال ياسر علوي ، سفير مصر فى بيروت بأن لبنان بها مايقرب من 40 ألف مصري ، يتم التواصل معهم عن طريق ثلاث محاور أولها رابطة الجالية المصرية بـ لبنان .

وأضاف ياسر علوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم " المذاع على فضائية الحياة ، أن مصر نجحت في إمداد المصريين المقمين في لبنان ، بالمواد الغذائية ، خلال أزمة كورونا .

وأشار "علوي" ، إلى أنه تم التواصل مع أهالي الثلاث ضحايا المصريين ، في حادث انفجار لبنان ، وأمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بنقل الجثامين ، بجهود مشتركة مع وزيرة الهجرة .

وأعلن "علوي " ، أن سفارة مصر بلبنان أطلقت جسرا جويا للإغاثة، مزود بالمستلزمات الطبية والأغذية ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني تم إطلاقها منذ عام 2006 ، لدعم ضحايا الحرب ، شاركت في دعم  بيروت في الأزمة ، مجانا دون أي مقابل ، ولأية جنسية عربية لمن يحتاج ، دون تفرقة .
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