سفير مصر فى بيروت : جسر جوي لإغاثة اللبنانيين مزود بأطقم طبية ومواد غذائية ..فيديو

قال ياسر علوي ، سفير مصر فى بيروت بأن لبنان بها مايقرب من 40 ألف مصري ، يتم التواصل معهم عن طريق ثلاث محاور أولها رابطة الجالية المصرية بـ لبنان .





وأضاف ياسر علوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم " المذاع على فضائية الحياة ، أن مصر نجحت في إمداد المصريين المقمين في لبنان ، بالمواد الغذائية ، خلال أزمة كورونا .





وأشار "علوي" ، إلى أنه تم التواصل مع أهالي الثلاث ضحايا المصريين ، في حادث انفجار لبنان ، وأمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بنقل الجثامين ، بجهود مشتركة مع وزيرة الهجرة .





وأعلن "علوي " ، أن سفارة مصر بلبنان أطلقت جسرا جويا للإغاثة، مزود بالمستلزمات الطبية والأغذية ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني تم إطلاقها منذ عام 2006 ، لدعم ضحايا الحرب ، شاركت في دعم بيروت في الأزمة ، مجانا دون أي مقابل ، ولأية جنسية عربية لمن يحتاج ، دون تفرقة .