تراجع أرباح هوندا بنسبة 63 % بسب كورونا

تتوقع عملاق السيارات اليابانية هوندا تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 63.8 % سنويا إلى 165 مليار ،والسبب هو تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .



وأكد الشركة اليابانية هوندا أنها تتوقع إيضا تراجع أرباح التشغيل خلال العام المالي الحالي بنسبة 68.4 في المئة سنويا إلى 200 مليار ين على الرغم ،من التوقع ان تتراجع المبيعات بنسبة 14.3 % إلى 12.8 تريليون ين .



وعلى الجانب الاخر أعلنت هوندا تسجيل صافيه بقيمة 80.9 مليار ين خلال الربع الاول من العام المالي الحال ، وهذا مقابل أرباح قدرها 172.3 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي .



كما سجلت الشركة اليابانية الكبرى خسائر تشغيل خلال الربع الاول بقيمة 113.7 مليار ين، مع تراجع الميعات بنسبة 46.9 في المئة إلى 2.1 تريليون ين .



وأعلنت كورونا في مايو الماضي عن توقعات نتائج العام المالي الحالي بسبب الغموض الناجم عن جائحة كورونا والذي تسبب في الخسارة لكثير من الشركات .

