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سيارات

بالسعودية.. وزارة التجارة تستدعي 541 سيارة هوندا أوديسي

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية وعلى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها استدعت 541 سيارة هوندا أوديسي موديلات 2018-2019 .

وأوضحت وزارة التجارة و الاستثمار السعودية خلال تدوينته ، عن وجود خلل في منفذ الطاقة المخصص لمقاعد الصف الثالث ، والذي قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق داخل السيارة.

وطالبت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من ملاك السيارات هوندا أوديسي من التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع Recalls.sa ، للتعرف على وجود سيارتهم ضمن هذا الفحص من عدمه .

كما تابعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنه على من يجد نوع سيارته ضمن هذه المجموعة التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجانا لدى وكيل سيارات هوندا داخل المملكة العربية السعودية .

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