خلاف تاريخي يتسبب في خسارة هوندا سوقها التجاري بـ كوريا

تعاني معظم شركات السيارات حول العالم على رأسها الشركات اليابانية، من حالة ركود كبيرة بسبب اجتياح الوباء العالمي فيروس كورونا، وبسبب معاناة السوق الكورية الجنوبية بسبب النزاع التجاري بين الجارتين الآسيويين إضافةً إلى جائحة الفيروس.





وكان أكبر المتضررين من الشركات اليابانية شركة هوندا، بسبب انخفاض حاد في مبيعاتها ودخلها التشغيلي بحدود 1.64 مليون دولار أمريكي خلال عام واحد، وانخفضت مبيعاتها بنسبة 23%.





كما تراجعت مبيعات سياراتها في كوريا بنسبة 73% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 1,323 .





الجدير بالذكر أنه فى يوليو الماضي من عام 2019 شددت اليابان اللوائح الخاصة بالصادرات إلى كوريا الجنوبية لثلاث مواد ذات تقنية عالية ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض، وبعدها بشهر في أغسطس أزالت اليابان أيضا كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي حصلت على معاملة تفضيلية في الإجراءات التجارية.





وتنظر كوريا الجنوبية إلى هذه التحركات على أنها انتقام من قرارات المحكمة العليا لعام 2018 التي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.



