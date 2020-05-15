انخفاض مبيعات السيارات الكورية إلى النصف بسبب كورونا

تعرضت صادرات السيارات الكورية الجنوبية في شهر إبريل إلى حوال النصف بسبب الطلب الضعيف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 22.2 % على أساس سنوي إلى 289151 في إبريل الماضي.
وانخفضت صادرات كوريا من السيارات بمقدار 44.3 % على أساس سنوي إلى 123906 وحدة في شهر أبريل الماضي .
أما على الجانب الآخر فقد ارتفعت المبيعات في كوريا إلى 8% إلى 167375 وحدة في إبريل وذلك بهدف الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات.
وعلى الجانب الآخر سجلت السيارات الصديقة للبيئة نموا مستمرا وارتفعت صادراتها بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي عليها بنسبتي 11.5 % ، 28. كل هذا في ظل الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد او ما يسمى كوفيد 19.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 22.2 % على أساس سنوي إلى 289151 في إبريل الماضي.
وانخفضت صادرات كوريا من السيارات بمقدار 44.3 % على أساس سنوي إلى 123906 وحدة في شهر أبريل الماضي .
أما على الجانب الآخر فقد ارتفعت المبيعات في كوريا إلى 8% إلى 167375 وحدة في إبريل وذلك بهدف الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات.
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فيما زادت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 6.4 % لتصل إلى 144230 وحدة بالإضافة إلى صعود مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 18.7% إلى 23145 وحدة .
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وعلى الجانب الآخر سجلت السيارات الصديقة للبيئة نموا مستمرا وارتفعت صادراتها بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي عليها بنسبتي 11.5 % ، 28. كل هذا في ظل الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد او ما يسمى كوفيد 19.