AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

انخفاض مبيعات السيارات الكورية إلى النصف بسبب كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تعرضت صادرات السيارات الكورية الجنوبية في شهر إبريل إلى حوال النصف بسبب الطلب الضعيف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 22.2 % على أساس سنوي إلى 289151 في إبريل الماضي.

وانخفضت صادرات كوريا من السيارات بمقدار 44.3 % على أساس سنوي إلى 123906 وحدة في شهر أبريل الماضي .

أما على الجانب الآخر فقد ارتفعت المبيعات في كوريا إلى 8% إلى 167375 وحدة في إبريل وذلك  بهدف الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات.

اقرأ أيضا
فيما زادت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 6.4 % لتصل إلى 144230 وحدة بالإضافة إلى صعود مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 18.7% إلى 23145 وحدة .

وعلى الجانب الآخر سجلت السيارات الصديقة للبيئة نموا مستمرا وارتفعت صادراتها بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي عليها بنسبتي 11.5 % ، 28. كل هذا في ظل الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد او ما يسمى كوفيد 19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تضاعف صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين 12 مرة بسبب تفشي كورونا

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع صادراتها من الذهب لأعلى معدلاتها في 7 سنوات

بنسبة 43.3%.. انخفاض مبيعات السيارات في الصين على أساس سنوي خلال مارس

توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% في 2020 بسبب كورونا

مصافي التكرير الكورية تعاني من أداء قاتم بسبب جائحة "كورونا"

انخفاض مبيعات شركات السيارات الكورية إلى ما يقارب النصف في أبريل بسبب تداعيات كورونا

ترشيحاتنا

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

صراع الزوجات.. خلاف أصالة وإنجي علي بسبب طارق العريان

عن أزمة نادى القرن.. عزمى مجاهد: الجبلاية مش طرف.. ومعندناش وقت

خطة تعامل "التعليم" مع أي طالب يصاب بكورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

شاهد عيان يروي تفاصيل زيارة الرئيس الراحل مبارك لـ الزمالك بعد إلغاء الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

حكاية أكلة.. بالصلصة ولا التقلية وما السر وراء تسمية الكشك بهذا الاسم؟