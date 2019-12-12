بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور

hyundai tucson





kia sportage







hyundai elantra hd







hyundai elantra ad





kia pegas







hyundai accent rb







kia grand cerato







hyundai accent hci







hyundai verna







hyundai creta







اشار التقرير الرسمي للأميك بنجاح شركات السيارات الكورية في مصر في بيع 21.501 ألف سيارة منذ يناير 2019 و حتي اليوم بانخفاض عن نفس الفترة من عام 2018 .توسان وسبورتاج والنترا يتصدرون مبيعات السيارات الكورية في مصر وجاء ترتيب مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الفترة من يناير الي اكتوبر 2019 كالتالي :1-بمبيعات 5728 ألف سيارة2-4607 ألف سيارة3-بأجمالي 3843 ألف سيارة4-بأجمالي 3331 ألف سيارة5-796 سيارة6-بواقع 634 سيارة7-626 سيارة8-بأجمالي571 سيارة9-304 سيارة10-270 سيارة.