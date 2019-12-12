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سيارات

بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
كيا بيجاس
كيا بيجاس
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اشرف عطية
اشار التقرير الرسمي للأميك بنجاح شركات السيارات الكورية في مصر في بيع 21.501 ألف سيارة منذ يناير 2019 و حتي اليوم بانخفاض عن نفس الفترة من عام 2018 .

توسان وسبورتاج والنترا يتصدرون مبيعات السيارات الكورية في مصر وجاء ترتيب مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الفترة من يناير الي اكتوبر 2019 كالتالي :

1- هيونداي توسان بمبيعات 5728 ألف سيارة
hyundai tucson

2- كيا سبورتاج 4607 ألف سيارة
kia sportage

3- هيونداي النترا hd بأجمالي 3843 ألف سيارة
hyundai elantra hd

4- هيونداي النترا ad بأجمالي 3331 ألف سيارة
hyundai elantra ad

5- كيا بيجاس 796 سيارة
kia pegas

6- هيونداي اكسنت rb بواقع 634 سيارة
hyundai accent rb

7- كيا جراند سيراتو 626 سيارة
kia grand cerato

8- هيونداي أكسنت hci بأجمالي571 سيارة
hyundai accent hci

9- هيونداي فيرنا 304 سيارة
hyundai verna

10- هيونداي كريتا 270 سيارة.
hyundai creta

بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور
بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور
بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور
بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور
بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور
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