بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور

اشار التقرير الرسمي للأميك بنجاح شركات السيارات الكورية في مصر في بيع 21.501 ألف سيارة منذ يناير 2019 و حتي اليوم بانخفاض عن نفس الفترة من عام 2018 .
توسان وسبورتاج والنترا يتصدرون مبيعات السيارات الكورية في مصر وجاء ترتيب مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الفترة من يناير الي اكتوبر 2019 كالتالي :
1- هيونداي توسان بمبيعات 5728 ألف سيارة
توسان وسبورتاج والنترا يتصدرون مبيعات السيارات الكورية في مصر وجاء ترتيب مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الفترة من يناير الي اكتوبر 2019 كالتالي :
1- هيونداي توسان بمبيعات 5728 ألف سيارة
hyundai tucson
2- كيا سبورتاج 4607 ألف سيارة
kia sportage
3- هيونداي النترا hd بأجمالي 3843 ألف سيارة
hyundai elantra hd
4- هيونداي النترا ad بأجمالي 3331 ألف سيارة
hyundai elantra ad
5- كيا بيجاس 796 سيارة
kia pegas
6- هيونداي اكسنت rb بواقع 634 سيارة
hyundai accent rb
7- كيا جراند سيراتو 626 سيارة
kia grand cerato
8- هيونداي أكسنت hci بأجمالي571 سيارة
hyundai accent hci
9- هيونداي فيرنا 304 سيارة
hyundai verna
10- هيونداي كريتا 270 سيارة.
hyundai creta