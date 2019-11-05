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سيارات

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
hyundai elantra
hyundai elantra
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اشرف عطية
انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير في العام الجاري 2019 لعدة عوامل منها حملة خليها تصدي للتصدي لجشع التجار و الوكلاء وزيادة الاسعار وانخفضت ايضا مبيعات السيارات اليابانية وفق التقرير المعلن من مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن مبيعات شركات السيارات الكورية في مصر خلال عام 2019

انخفضت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال عام 2019 بنسبة تقترب من 40% حيث بيعت 18.513 ألف سيارة في تلك الفترة مقارنة بـ 29.930 ألف سيارة العام الماضي، حسب تقريرمجلس معلومات سوق السيارات اميك .

وجاء ترتيب مبيعات السيارات كالتالي :

hyundai tucson
هيونداي توسان 4921 سيارة

kia sportage
كيا سبورتاج 3705 سيارة

elantra hd
النترا hd بواقع  3538 سيارة

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 النترا ad بواقع  2720 سيارة

kia pegas
كيا بيجاس 746 سيارة

accent rb
أكسنت rb بواقع 630 سيارة

accent hci
أكسنت HCI بواقع  569 سيارة

kia grand cerato
كيا جراند سيراتو 526 سيارة

hyundai verna
هيونداي فيرنا 304 سيارة

hyundai creta
هيونداي كريتا 228 سيارة.
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