أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير في العام الجاري 2019 لعدة عوامل منها حملة خليها تصدي للتصدي لجشع التجار و الوكلاء وزيادة الاسعار وانخفضت ايضا مبيعات السيارات اليابانية وفق التقرير المعلن من مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن مبيعات شركات السيارات الكورية في مصر خلال عام 2019
انخفضت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال عام 2019 بنسبة تقترب من 40% حيث بيعت 18.513 ألف سيارة في تلك الفترة مقارنة بـ 29.930 ألف سيارة العام الماضي، حسب تقريرمجلس معلومات سوق السيارات اميك .
وجاء ترتيب مبيعات السيارات كالتالي :
hyundai tucson
هيونداي توسان 4921 سيارة
kia sportageكيا سبورتاج 3705 سيارة
elantra hdالنترا hd بواقع 3538 سيارة
elantra adالنترا ad بواقع 2720 سيارة
kia pegas
كيا بيجاس 746 سيارة
accent rb
أكسنت rb بواقع 630 سيارة
accent hci
أكسنت HCI بواقع 569 سيارة
kia grand cerato
كيا جراند سيراتو 526 سيارة
hyundai vernaهيونداي فيرنا 304 سيارة
hyundai cretaهيونداي كريتا 228 سيارة.