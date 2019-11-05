أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير في العام الجاري 2019 لعدة عوامل منها حملة خليها تصدي للتصدي لجشع التجار و الوكلاء وزيادة الاسعار وانخفضت ايضا مبيعات السيارات اليابانية وفق التقرير المعلن من مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن مبيعات شركات السيارات الكورية في مصر خلال عام 2019







انخفضت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال عام 2019 بنسبة تقترب من 40% حيث بيعت 18.513 ألف سيارة في تلك الفترة مقارنة بـ 29.930 ألف سيارة العام الماضي، حسب تقريرمجلس معلومات سوق السيارات اميك .

وجاء ترتيب مبيعات السيارات كالتالي :







hyundai tucson



هيونداي توسان 4921 سيارة





kia sportage



كيا سبورتاج





elantra hd



النترا hd





elantra ad

النترا ad





kia pegas



كيا بيجاس 746 سيارة





accent rb



أكسنت rb بواقع 630 سيارة





accent hci



أكسنت HCI بواقع 569 سيارة





كيا جراند سيراتو





hyundai verna



هيونداي فيرنا





hyundai creta



هيونداي كريتا

3705 سيارةبواقع 3538 سيارةبواقع 2720 سيارة526 سيارة304 سيارة228 سيارة.