ارتفاع صادرات السيارات الكورية إلى أوروبا وانخفاضها بأمريكا

صدر مؤخرا تقرير من شركة هيونداي الكورية و التي تتضمن كيا وجينيسيس ، يشير الى ارتفاع صادرات السيارات الكورية و خاصة الكهربائية منها الى القارة الاوروبية على الرغم من انخفاض الحجم إلى 6.84 مليار دولار في العام الماضي.





حيث ارتفعت حاصلات الشركة من مليون دولار في عام 2013 إلى 324 مليون دولار في العام الماضي، ويأتي ذلك حيث شهدت مبيعات المجموعة نفسها الى انخفاضا ضئيلا نسبيا في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي مايو و يرجع ذلك الى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأشارت تقارير المجموعة ببيع 104,786 سيارة في الشهر الماضي، مما يمثل تراجعا بنسبة 18.5% أي 128,496 وحدة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، وانخفضت مبيعات هيونداي في الولايات المتحدة بنسبة 13.8% في شهر مايو على أساس سنوي، لتصل إلى 58,969 وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وصلت مبيعات الفرع الثاني لمجموعة هيونداي كيا في الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى 45,817 وحدة، بانخفاض 23.7% عن نفس الشهر من العام الماضي ، تبعتها العلامة الفارهة للمجموعة جينيسيس بانخفاض بنسبة 41.6% في شهر مايو مقارنة مع الشهر الذي سبقه في السوق الأمريكية، لتصل إلى 1,350 سيارة.





قالت شركة جينيسيس إن مبيعاتها تراجعت في شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على خلفية استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة السيارات ، وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 9% إلى 5118 وحدة في الشهر الماضي لكن المبيعات الخارجية انخفضت بنسبة 44% خلال الفترة المذكورة.