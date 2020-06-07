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سيارات

بين الماضي والحاضر.. هيونداي فيرنا سيارة عائلية 100%

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:30 ص
بين الماضي والحاضر..هيونداي
بين الماضي والحاضر..هيونداي فيرنا سيارة عائلية 100%
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قسم السيارات
أصبح أول شيء يفكر فيه السائق المصري عند شراء سيارة جديدة هو السعر المناسب لظروفه ومن ثم تأتي الكفاءة والإمكانيات، وذلك حسب ما يتماشى مع ميزانيته، وفي نفس الوقت التطلع إلى الراحة والرفاهية في نطاق الإمكانيات المتاحة، وبالتالى سنجد أن معظم الاختيارات اتجهت لسيارة هيونداي «فيرنا» باختلاف موديلاتها.


ويعد السبب الأبرز لاختيارها من قبل السائقين هو توافر قطع الغيار الأصلية بأسعار مناسبة وسهولة التحكم بالكماليات أثناء القيادة، وتعتبر تلك السيارة هي الأنسب والأكفأ للقيادة في الشوارع المصرية، وذلك نظرًا للتعليق المنفصل الأمامي والخلفي الذى يعطى ثباتا على الطريق مما يساهم في قلة الإحساس بالاهتزازات.


وبالرغم من أن تلك السيارة لم تكن إلا شكلا جديدا لتطوير موديل هيونداي أكسنت، إلا أنها باتت أحد أشهر موديلات السيارات المتداولة بمصر، وتمتعت بشعبية كبيرة وأصبحت الخيار الأنسب من قبل الأسر المصرية واعتمدها أيضًا سائقو الأجرة في ظل الوضع الراهن، بسبب جودة الصناعة وغيرها من المميزات التي سيعرضها "صدى البلد" في السطور القادمة.


طُرحت سيارات فيرنا بالأسواق بناقل حركة يدوي وأتوماتيك ذي 5 ناقلات، مما ساعد العديد في الحصول على سيارة أتوماتيك وبالتالي القيادة براحة وبثمن زهيد، أما عزمها فبلغ قدره 143.2 نيوتن متر، مما يجعلك تشعر بأدائها المتميز على الطرق السريعة.


جاءت السيارة بقوة 106 حصان، 4 سلندر ومزودة بمحرك سعته 1600 سى سى، متميزة بوجود خاصية الجر الأمامي، أما خزان الوقود فيسع 45 لترا، أما جنوط السيارة فجاءت مقاس 14، وتبلغ السرعة القصوى 177 كم/ساعة.


وتميز صالون الفيرنا بالاتساع والأناقة في آن واحد، مما يوفر للأطفال الجلوس في راحة في عز الأيام الصيفية، وبالرغم من ذلك لم تتأثر الشنطة الخلفية فمساحتها كبيرة، مما يساعدك على السفر بجميع أمتعتك دون الحاجة لتركيب الشبكة الخارجية.
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