التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور

اكسنت hyundai accent الجديدة ، حيث قررت قرر وكيل هيونداي تخفيض أسعارالجديدة ، حيث قررت الشركة إجراء تخفيضات على سعر السيارة بقيمة 10 آلاف جنيه وشمل التخفيض كل فئات السيارة من أقل فئة وحتى أعلى فئة.

















مواصفات هيونداي اكسنت hyundai accent





السيارة هيونداي اكسنت hyundai accent تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 125 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 12.9 ثانية.





أسعار هيونداي اكسنت hyundai accent

