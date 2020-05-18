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سيارات

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:02 م
هيونداي اكسنت
هيونداي اكسنت
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اشرف عطية
قرر وكيل هيونداي تخفيض أسعاراكسنت hyundai accent الجديدة ، حيث قررت الشركة إجراء تخفيضات على سعر السيارة بقيمة 10 آلاف جنيه وشمل التخفيض كل فئات السيارة من أقل فئة وحتى أعلى فئة.




مواصفات هيونداي اكسنت hyundai accent

السيارة هيونداي اكسنت hyundai accent تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 125 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 12.9 ثانية.

 
أسعار هيونداي اكسنت hyundai accent

تأتي أول فئة من السيارة  هيونداي اكسنت hyundai accent بسعر 249.900 جنيه بدلًا من 259.900 جنيه و ثاني فئة بسعر 262.900 جنيه بدلًا من 272.900 جنيه و ثالث فئة بسعر 272.900 جنيه بدلًا من 282.900 جنيه ورابع فئة بسعر 302.900 جنيه بدلًا من 312.900 جنيه أما خامس فئة بسعر 324.900 جنيه بدلًا من 339.900 جنيه.
التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور
التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور
التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور
التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور
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