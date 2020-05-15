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سيارات

حل مشكلة الثبات في هيونداي فيرنا hyundai verna وسبب تسميتها بـ النعش الطائر

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:59 ص
هيونداي فيرنا hyundai
هيونداي فيرنا hyundai verna
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اشرف عطية
هيونداي فيرنا hyundai verna تعتبر من أكثر السيارات المنتشرة في مصر لرخص قطع غيارها وسعرها الاقتصادي الذي تباع به.

ويطلق بعض السائقين والمهتمين بمجال السيارات على هيونداي فيرنا hyundai verna في مصر اسم النعش الطائر،وفي هذا السياق سنطرح عليكم مواصفاتها و لماذا سميت بهذا الاسم ؟ . 

تأتي السيارة هيونداي فيرنا hyundai verna بمحرك 1600 سي سي من 16 صباب رباعي الاسطوانات بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات و هو محرك كبير نسبيا علي سيارة بحجم الفيرنا و يعتبر هذا هو السر وراء سرعة تجميعها الرهيبة نظرا لوزنها الخفيف نوعا ما .

وتأتي السيارة هيونداي فيرنا hyundai verna بتجهيزات عديدة تشمل عجلة قيادة باور وجنوط 13 بوصة و يعتبر من ضمن سلبيات السيارة لانة صغير علي وزن الماتور والسيارة،ما يجعل الفرامل لا تقوم بوظيفتها علي اكمل وجه ومن هنا بدأ يطلق عليها النعش الطائر لانها لا تقف بسهولة لذلك ينصح في الفيرنا بتغير الجنوط الي 15 لحل مشكلة الفرامل والثبات . 


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