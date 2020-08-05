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أخبار العالم

وصول أول طائرة روسية بالمساعدات إلى لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 م
اول طائرة روسية تصل
اول طائرة روسية تصل بالمساعدات الى لبنان
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على صالح
هبطت في مطار ​بيروت، منذ قليل،​ أولى طائرات ​وزارة الطوارئ الروسية​ حاملة ​مساعدات​ عاجلة ل​لبنانين، اثر تداعيات الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت امس الثلاثاء​.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، انها "ارسلت 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار ​انفجار​ المرفأ، كما سترسل هيئة ​حماية المستهلك​ متخصصين ومختبرات للكشف عن ​كورونا​ ووسائل للوقاية، وستحمل الطائرات ​مستشفى​ متنقلا وأطباء، وعناصر فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشف عن إصابات كورونا المستجد".

وشددت الوزارة الروسية، على أنه "سيتم تزويد كل عناصر الفريق الروسي، المتوجه إلى لبنان، ببدلات خاصة ووسائل ​الوقاية​ الشخصية والمعدات الواقية من الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد-19"

وأصيب عدد كبير من الأشخاص بعد انفجار هز بيروت ، لبنان ، ما تسبب في أضرار جسيمة للمنازل في المنطقة المجاورة ، وفقا لتقارير تلفزيون ال بي سي نقلا عن وزير الصحة.

وذكر التقرير أن الانفجار كان قويا لدرجة أن نوافذ المنازل والمتاجر المحيطة دمرت على بعد كيلومترات من مركز الزلزال.

وظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو للانفجار، بالإضافة إلى أعمدة الدخان البيضاء التي ترتفع فوق المباني، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
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