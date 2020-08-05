وصول أول طائرة روسية بالمساعدات إلى لبنان

هبطت في مطار ​بيروت، منذ قليل،​ أولى طائرات ​وزارة الطوارئ الروسية​ حاملة ​مساعدات​ عاجلة ل​لبنانين، اثر تداعيات الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت امس الثلاثاء​.





وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، انها "ارسلت 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار ​انفجار​ المرفأ، كما سترسل هيئة ​حماية المستهلك​ متخصصين ومختبرات للكشف عن ​كورونا​ ووسائل للوقاية، وستحمل الطائرات ​مستشفى​ متنقلا وأطباء، وعناصر فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشف عن إصابات كورونا المستجد".





وشددت الوزارة الروسية، على أنه "سيتم تزويد كل عناصر الفريق الروسي، المتوجه إلى لبنان، ببدلات خاصة ووسائل ​الوقاية​ الشخصية والمعدات الواقية من الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد-19"



