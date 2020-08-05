AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برغم انفجار بيروت.. إسرائيل تواصل حالة الاستنفار على حدود لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:29 م
إسرائيل تواصل حالة
إسرائيل تواصل حالة الاستنفار على حدود لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
على الرغم من وضع لبنان الحالي عقب انفجار مرفأ بيروت، أصدر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي تعليمات للقيادة الشمالية بالبقاء في حالة تأهب قصوى حتى يتم اتخاذ قرار آخر.

وأكد أفيف كوخافى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام متفرقة، أن الاستنفار مستمر كما هو على حدود لبنان.

وكانت إسرائيل نفت رسميا ضلوعها في انفجار مرفأ بيروت، كما قالت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم  في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين جراء الانفجار.

وقال حسن إن عدد الضحايا بلغ عددهم حتى الآن 135 قتيلا،  حوالى 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت

لبنان يرفع أنقاض المرفأ ويضمد جراحه.. فيديو

الخسائر 5 مليارات جنيه.. لحظة اندلاع الحريق في العنبر 12 بمرفأ بيروت قبل الانفجار المروع

منذ 6 سنوات.. مدير ميناء بيروت: تلقينا خطابات لإزالة المواد المتفجرة

وزير الصحة اللبناني يكشف حصيلة جديدة لضحايا انفجار بيروت

آخر الاحصائيات.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 135 قتيلا و5000 مصاب

ترشيحاتنا

فضيحة مرتزقة قطر وتركيا.. الجماعة الإرهابية تعترف بوجود خلافات بين إخوان الدوحة وأنقرة

كمامة داخل قطعة دجاج.. طفلة كادت أن تموت بسبب وجبة من مطعم شهير| فيديو

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

وزير تركي يستغل انفجار بيروت للترويج لحلم أردوغان المجنون

بعد انفجار مرفأ بيروت..بيان مهم للجيش اللبناني لإخلاء المنطقة

بسبب مليون دولار| مشادة كلامية عنيفة بين نجيب ساويرس ومتابع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة