برغم انفجار بيروت.. إسرائيل تواصل حالة الاستنفار على حدود لبنان

على الرغم من وضع لبنان الحالي عقب انفجار مرفأ بيروت، أصدر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي تعليمات للقيادة الشمالية بالبقاء في حالة تأهب قصوى حتى يتم اتخاذ قرار آخر.





وأكد أفيف كوخافى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام متفرقة، أن الاستنفار مستمر كما هو على حدود لبنان.





وكانت إسرائيل نفت رسميا ضلوعها في انفجار مرفأ بيروت، كما قالت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.





وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.





وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين جراء الانفجار.



