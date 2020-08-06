البرازيل: 1437 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 57152 إصابة، و1437 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن البرازيل سجلت مليونين و859 ألفا، و73 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 97256 شخصا.