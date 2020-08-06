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رياضة

الدوري الأوروبي.. فريق أحمد حسن كوكا في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:10 ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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محمد السعيد
يستضيف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي نظيره أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، اليوم، الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى أولمبياكوس بقيادة نجمه المصري أحمد حسن كوكا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، أو التعادل بنتيجة هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل يكفى وولفرهامبتون التعادل سلبيا، أو الفوز بأي نتيجة لحجز تذكرة الصعود.

وكانت مباراة الذهاب بين أولمبياكوس وولفرهامبتون، انتهت بالتعادل الإيجابي  1 - 1.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، إشبيلية مع روما، بايرن ليفركوزن مع جلاسكو رينجرز، بازل مع فرانكفورت.
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