رئيس هيئة قناة السويس: نهتم بالمسؤولية المجتمعية تجاه محافظات القناة الثلاثة

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن قناة السويس الجديدة لم تتوقف عند التطوير فحسم بل كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو تبنى خطة استراتيجية كاملة .





وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن قناة السويس تسعى لتحديث الاسطول البحرى والحصول على المكانة الرائدة للقناة رغم التحديات العالمية المختلفة .





وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن القناة اهتمت بالمسؤلية الاجتماعية تجاة محافظات القناة الثلاثة فعلى سبيل الرعاية الصحية تم افتتاح احدث عمليات استرة القلب فى الشرق الاوسط وبنوك متطورة للدم .





وتابع أنه على صعيد البنية التحتية تم تنفيذ استاد قناة السويس الدولى لطاقة استعابية تصل الى 22 الف متفرج ووفق اشتراطات لاتحادين لكرة القدم ، بالاضافة الى 6 ملاعب تدريب ، اما على الصعد الثقافى فهو حاليا تنفيذ مشروع المتحف العالمى لقناة السويس لاحياء تراث قناة السويس الجديدة لاكثر من 150 عام .





وأكد أن مشروع قناة السويس تشهد اليوم ملحمة جديدة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط وحركة الملاحة ومعدلات حركة التجارة العالمية التى تراجعات الى 13.5 خلال الربع الثانى للعام الجارى .