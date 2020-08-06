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فن

داخل غرفة العمليات.. جنات تنشر صورة من ولادتها لطفلتها الثانية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:41 م
جنات
جنات
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة المغربية جنات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من داخل غرفة العمليات حيث تضع طفلتها الثانية جوليا. 

وظهرت جنات برفقة طبيبها الخاص وزوجها وعلقت على الصورة قائلة :" ربنا رزقنا ببنتنا التانيه جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر شكرا للدكتور شريف باشا سيف ".

ورزقت جنات بمولودتها الاولى والتى اطلقت عليها نفس اسمها جنات فى عام 2019. 

وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان في 2017 بحضور عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.

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