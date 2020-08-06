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حوادث

‎تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية التصريحات المسيئة للدولة إلى 27 أغسطس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:39 م
هشام جنينه
هشام جنينه
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رامي المهدي
اجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية عبد الرحيم الخطاري، وأمير الوكيل، محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات في قضية التصريحات المسيئة للدولة، إلى جلسة 27 أغسطس للاطلاع. 

‎كانت المحكمة المختصة ايدت حبس" هشام جنينة"  5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.


‎وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد.

‎واوضحت  التحقيقات  أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.
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