ننشر صور قائدي الطائرة الشراعية المنكوبة في مطار الجونة.. شاهد

حصل صدى البلد على صورتى الطيارين اللذين لقيا مصرعهما خلال رحلة تجريبية لطائرة ترفيهية بمطار الجونة شمال الغردقة بالبحر الأحمر، واصطدمت الطائرة بمهبط الطائرة خلال هبوطها بأرض المهبط.





ولقى الطيار محمد سعيد البالغ من العمر 61 عاما والطيار أكرم حصرى، البالغ من العمر 37 عاما، مصرعهما بعد إصابتهما بغيبوبة ونزيف بمناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى الجونة ولقيا مصرعهما بعد دخولهما المستشفي.





كانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت عن سقوط طائرة شراعية خاصة من طراز أبولو فوكس، بمنتجع الجونة، تقل على متنها شخصين فقط "قائدى الطائرة" كانا يقومان برحلة تجريبية.





وأشارت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، إلى أن الطائرة مملوكة لإحدى شركات الطيران الداخلية وتقوم بتنظيم رحلات داخلية للنزهة فقط بمنتجع الجونة، وحاصلة على جميع موافقات وزارة الطيران المدني.





وأوضحت المحافظة فى بيانها أن قائدى الطائرة كانا يقومان برحلة تجريبية، وحدث بها عطل مفاجئ فاضطر قائدها للهبوط المفاجئ ولم يتمكن من إخطار برج المراقبة، ونجم عن الحادث وفاة قائدى الطائرة، الطيار محمد سعيد، والطيار أكرم الحصري.



