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رياضة

حازم إمام: على الزمالك حسم المركز الثاني قبل مباريات أفريقيا لهذا السبب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:08 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
أشاد حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بـ أسامة فيصل لاعب الأبيض الناشئ، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات توهله للعب مع الفريق الأول، وله مستقبل كبير داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان أسامة فيصل تألق رفقة الزمالك، خلال فترة الإعداد الأخيرة، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى وادي دجلة.

وقال إمام خلال تصريحات عبر برنامج "استاد مصر" بفضائية "أون تايم سبورت": "أسامة فيصل لاعب جيد، ودائمًا أسمع عنه أنه يركز بشدة، ولا يملك حسابات على السوشيال ميديا، وأتمنى له التوفيق".

ويتواجد أسامة فيصل علي دكة بدلاء الزمالك في مباراة اليوم أمام المصري، التي تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

وتابع: "الزمالك يعاني من غيابات كثيرة في مركز صناعة الألعاب، وبالتالي من الممكن أن يدفع كارتيرون بوجوه جديدة في هذا المركز".

وأتم: "الزمالك عليه السعي أن يحسم المركز الثاني، لأنني أتمنى أن يفوز بالمباريات القادمة خلال شهر أغسطس ثم يريح اللاعبين الأساسيين قبل مباراة الرجاء، الأهم أن يدخل مواجهات إفريقيا وهو بمركز جيد في الدوري للتركيز في دوري الأبطال".

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات، وتعادل في 4، وخسر في 3.
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