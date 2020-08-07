في الذكرى الخامسة لافتتاحها.. برلماني: قناة السويس الجديدة إنجاز وطني هائل سطره السيسي

هنأ النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بحلول الذكرى الخامسة لافتاح قناة السويس الجديدة قائلا انها كانت وستظل شريانا مائيا هاما دعمت قناة السويس الأصلية، وأعلت من شأن الممر المائي العالمي، الذي تملكه مصر وهو قناة السويس التي تحقق مليارات الدولارات سنويا وتعتبر مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي لمصر.





ولفت رشاد في تصريحات له، أن قناة السويس الجديدة كانت انطلاقة وطنية نحو التعمير والتنمية وبناء الوطن، فهى نقطة إشراق وأمل جديد للمستقبل. واستطاعت ان تسرع من وقت المرور في قناة السويس، وتربط بين أكثر من 20 نقطة للعبور وفق الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس.





وشدد عثمان، على أن تضافر المصريين ووقفتهم لحفر قناة السويس الجديدة وجمع ما يقرب من 64 مليار دولار في أيام

قليلة، أكد من البداية رهانهم على الرئيس السيسي ورؤاه للوطن وقدرته على سحق الإرهاب ومجابهة كل التحديات التي تواجه مصر.