دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس وديبالا يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليون





ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز على ليون بفارق هدفين في مباريات الليلة لحجز تذكرة الصعود.





كانت مباراة الذهاب في فرنسا انتهت بفوز ليون على يوفنتوس بهدف دون رد.





تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليون





حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: ساندرو - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - خوان كوادرادو.





خط الوسط: بنتانكور - ماتويدي - ميراليم بيانيتش.





خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - برنارديسكي.





استقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ليون، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.