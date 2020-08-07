AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس وديبالا يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليون

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:04 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
محمد السعيد
استقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ليون، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز على ليون بفارق هدفين في مباريات الليلة لحجز تذكرة الصعود.

كانت مباراة الذهاب في فرنسا انتهت بفوز ليون على يوفنتوس بهدف دون رد.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليون

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - خوان كوادرادو.

خط الوسط: بنتانكور - ماتويدي - ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - برنارديسكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيهما من كورونا.. ديبالا وماتويدي يشاركان مع يوفنتوس أمام ميلان في كأس إيطاليا

نهائي كأس إيطاليا .. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي بالقوة الضاربة

رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي في الدوري الإيطالي .. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

ساري يحشد أسلحة يوفنتوس لموقعة ميلان بالدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

الحكومة: 600 ألف طلب تصالح وتحصيل 1,1 مليار جنيه وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

على أنغام أغنية فرنسية..محمد رمضان ينشر فيديو جديدا من سيارته

الجيش الروسي: سنستخدم السلاح النووي في هذه الحالة

مصدر لبناني يكشف تفاصيل خطيرة بشأن العنبر 12

أخبار الرياضة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف إسترليني لشراء رمضان صبحي.. رسالة عدلي القيعي لـ حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات