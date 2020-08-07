بينها 6 دول عربية.. وجهات جديدة لطيران الإمارات بعد رفع الحظر الجزئي بداية من سبتمبر

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن عزمها لتسيير رحلات من وإلى 18 وجهة جديدة اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، مع استمرارها في إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكة وجهتها، في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قِبل السلطات المعنية.





وتضمن الوجهات الجديدة 10 وجهات في شبه القارة الهندية، وهي: أحمد آباد، تشيناي، حيدر آباد، كولكوتا، مومباي، ثيروفانانثابورام، بنغالورو، كوتشي، كوزيكود ونيودلهي، علمًا بأن بعض هذه الوجهات يتم بالفعل تسيير رحلات خاصة إليها خلال أغسطس الجاري.





كما إشتملت الوجهات الجديدة 6 وجهات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هي: عمان، جدة، مسقط، الرياض، والدمام والرباط، وبالنسبة إلى منطقة آسيا ستبدأ الرحلات إلى باكو عاصمة أذربيجان، وفى أوروبا ستبدأ الرحلات إلى إسطنبول.





وبذلك ترتفع عدد وجهات الناقلة بعد هذه الإضافات إلى 61 وجهة، ما يمثل 50% من طاقة الناقلة للرحلات قبل ظهور جائحة كورونا.





وبيًنت الناقلة أن المسافر الذي حجز رحلته قبل 31 أغسطس للسفر في أي وقت حتى 30 نوفمبر 2020، يمكنه تغيير رحلته مجانًا، والاحتفاظ بقيمتها للاستخدام لاحقًا مع رصيد الاتحاد، حيث ستتم مكافئته بما يصل إلى 400 دولار وما يصل إلى 5000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، ويمكنه السفر في أي وقت قبل 31 أكتوبر 2021.





وأوضحت الشركة أنه اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، فإن المسافر من مطار عالمي خارج أبوظبي إلى أي وجهة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، من الضروري أن يجري فحص كوفيد-19 (بي سي آر) قبل السفر، بينما إذا كانت أبوظبي هي وجهة المسافر النهائية، يجب أن تكون لديه أيضًا موافقة الهيئة الاتّحادية للهويّة والجنسيّة، ولن يسمح له بالصعود على متن الطائرة من دونها.





كما يحتاج المسافر إلى إجراء الفحص إذا كان مسافرًا من أبوظبي إلى أي دولة أوروبية ضمن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، ولن يُسمح له بالسفر إلا إذا كان لديه نتيجة فحص سلبية صادرة عن عيادة معتمدة في غضون 96 ساعة من الوصول إلى أبوظبي أو مغادرتها، فيما يُعفى من إجراء فحص كوفيد-19 (بي سي آر) الأطفال دون سن 12 عامًا والأشخاص المصابون بإعاقات متوسطة إلى شديدة.