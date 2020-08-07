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رياضة

مران بدني خفيف.. وفايلر يركز على الجانب الخططي بالأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الفني والخططي في المران الذي انطلق في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد المقبل.

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططي الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية.

كما حرص المدير الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.

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