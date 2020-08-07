مانولاس وحكم ريمونتادا ليفربول.. كوابيس تطارد برشلونة قبل موقعة نابولي

يعد دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لفريق برشلونة لإنقاذ موسمه الكارثي، ومصالحة جماهيره بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق مؤخرا.





قدم برشلونة مستوى كارثيا هذا الموسم، حيث فقد لقب السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني هذا الموسم، ولم يعد أمامه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينافس عليها.





وينتظر فريق برشلونة مواجهة صعبة أمام نابولي غدا، السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويخشى برشلونة السقوط أمام نابولي في مباراة الغد، حيث تسيطر حالة من التشاؤم على ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي أكد أن الفريق ليس قادر على حصد دوري الأبطال هذا الموسم، كما أشار أن برشلونة سيخرج أمام نابولي إذا لعب بنفس المستوى الذي ظهر به في مباريات الليجا الأخيرة.





كوابيس تطارد برشلونة قبل موقعة نابولي:





1- مانولاس:





كان روما حقق ريمونتادا تاريخية على برشلونة، بنتيجة 3-0 موسم 2018، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البارسا في الذهاب بنتيجة 4-1، وذلك خلال فترة تواجد مانولاس في صفوف الذهاب قبل الانضمام إلى نابولي.

وتألق كوستاس مانولاس وقتها، وتمكن من إحراز هدف ذئاب روما الحاسم، والذي أهل الفريق الإيطالي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





مانوس توعد برشلونة مؤخرا، حيث قال:" قادرون على مفاجأة برشلونة واقصائهم من دوري الأبطال".





2- حكم ريمونتادا ليفربول:





عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم التركي كونيت شاكير حكما لمباراة برشلونة ونابولي.



