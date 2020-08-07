قيادي بمستقبل وطن يشيد بدور مصر في دعم الأشقاء بلبنان

أشاد المهندس يوسف رشدان أمين عام مساعد الشباب بحزب مستقبل الوطن بأمانة القاهرة بتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة المحنة العصيبة التي يمر بها جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مشيرا إلي الجسر الجوي الإغاثي بين القاهرة وبيروت عكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص القيادة السياسية علي مساندة كل الأشقاء العرب.





وشدد رشدان علي أن الدعم الذي تقدمه مصر للبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي واجب مؤكدا أن مصر هي الشقيقة الكبرى، خصوصا وأن لبنان يمر منذ فترة بظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.





أضاف: العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية وهناك روابط عميقة بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلي أن مصر تساند لبنان في كل المواقف العصيبة التي يتعرض لها فقد ساندت مصر لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي عليها عام 2006، حيث أكدت مصر أن سياسة العصا الغليظة لن توفر أمنا ولا سلاما ولا استقرارا لإسرائيل وأن عليها أن تعود للطريق الصحيح، في التفاوض والحوار لتحقيق السلام والأمن المتكافئ للجميع.





وأوضح أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتوافق التام تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة، فضلا عن ترحيب القيادات اللبنانية بالجهود المبذولة تجاه معظم القضايا الراهنة بالمنطقة، واستمرار جهود مصر في دعم قضايا أمتها العربية على جميع الأصعدة‏، وفي شتى المجالات‏.