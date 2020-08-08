تعرف على تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.
وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز فريق بايرن ميونيخ بثلاث أهداف دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج، لذا ستكون مباراة قوية من قبل الفريقين وسيحاول كلًا منهم الصراع على أحد مقاعد دور الثمانية.
تواجه الفريقين في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، فاز بايرن ميونيخ في مباراتين، وحسم تشيلسي لصالحه مباراتين.
سجل فريق بايرن ميونيخ في شباك تشيلسي 12 هدفا، بينما سجل فريق تشيلسي في شباك بايرن ميونيخ 11 هدفا.