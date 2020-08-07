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رياضة

يوفنتوس يودع البطولة رغم فوزه بهدفين لهدف على ليون بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز يوفينتوس على ليون بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.


هذا الفوز لم يشفع ليوفنتوس ليساعدهم في الصعود بسبب هزيمته في المباراة الأولى بهدف نظيف لينتهي اللقاءان بهدفين لكل فريق ولكن استفاد ليون من ميزة إحرازه هدف خارج الأرض ليلاقي مانشستر سيتي بدور الـ8.


وجاءت مجريات اللقاء كالتالي:


جاء الهدف عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء بعد عرقلة حسام عوار من جانب بيتانكور داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول


واستحوذ يوفنتوس على مجريات أول 20 دقيقة لكن دون خطورة على مرمى ليون.


وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب ممفيس ديباي بعد تدخل قوي على دي ليخت في الدقيقة 19.


وجاء هدف التعادل عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين من زمن الشوط الأول.


ثم عزز يوفينتوس بالهدف الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الستون من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا، انتهت بفوز فريق أوليمبيك ليون على اليوفي، بهدف مقابل لا شيء.
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