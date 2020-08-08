وجع مش هنعرف نداريه.. رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني

وجهت الاعلامية رضوي الشربيني، رسالة دعم للشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم الذي حدث منذ أيام.
وكتب رضوي الشربيني عبر تويتر: "بحب لبنان و بحب شعبها...وشوفت خير كتير على ارضها...ولو حاولنا نقول الحياه ماشيه و هاتعدى...فىً وجع فى القلب عليكم مش هنعرف ندارية...ربنا يعمل لى لبنان كل الخير".
وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن موعد الموسم الجديد لبرنامجها "هي وبس" الخميس القادم.
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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.
بحب لبنان و بحب شعبها...وشوفت خير كتير على ارضها...ولو حاولنا نقول الحياه ماشيه و هاتعدى...فىً وجع فى القلب عليكم مش هنعرف ندارية...ربنا يعمل لى لبنان كل الخير— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) August 7, 2020