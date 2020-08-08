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فن

وجع مش هنعرف نداريه.. رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:41 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
وجهت الاعلامية رضوي الشربيني، رسالة دعم للشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم الذي حدث منذ أيام.

وكتب رضوي الشربيني  عبر تويتر: "بحب لبنان و بحب شعبها...وشوفت خير كتير على ارضها...ولو حاولنا نقول الحياه ماشيه و هاتعدى...فىً وجع فى القلب عليكم مش هنعرف ندارية...ربنا يعمل لى لبنان كل الخير".

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن موعد الموسم الجديد لبرنامجها "هي وبس" الخميس القادم. 


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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.
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