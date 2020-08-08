وجع مش هنعرف نداريه.. رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني

وجهت الاعلامية رضوي الشربيني، رسالة دعم للشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم الذي حدث منذ أيام. الأليمأيام.





بحب لبنان و بحب شعبها...وشوفت خير كتير على ارضها...ولو حاولنا نقول الحياه ماشيه و هاتعدى...فىً وجع فى القلب عليكم مش هنعرف ندارية...ربنا يعمل لى لبنان كل الخير". وكتب رضوي الشربيني عبر تويتر: "





وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن موعد الموسم الجديد لبرنامجها "هي وبس" الخميس القادم.









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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.