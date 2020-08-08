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برلمان

عبد العال: المجلس الجديد ينتخب فى أثناء وجود الحالي ضمانا لقيام البرلمان بمهامه

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:47 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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ماجدة بدوى
كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن البرلمان لديه عدد من مشروعات القوانين التى سيتم مناقشتها ومنها، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الجديد، وهذا المشروع من المرجح عرضه على المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل، بالإضافة إلي قانون الجمارك الجديد، وبعض التعديلات المتعلقة بمواجهة ظاهرة التنمر، فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون التجارب السريرية وبعض القوانين التى تنتظر الموافقة النهائية.

وحول استمرار انعقاد البرلمان حتى التاسع من يناير المقبل قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى حواره لجريدة" الأهرام "المصرية ، أن الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، ولم ينص على أنها خمسة أدوار انعقاد، وطالما أن المجلس بدأ عمله فى يناير فسوف ينتهى فى يناير، ولا مجال لتجنب ذلك، وفقا للمجرى العادى للأمور، والأرجح من وجهة نظري، أن يتم رفع دور الانعقاد، والدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهى فى تمام الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير 2021.

وتابع رئيس مجلس النواب ، أن الدستور نصّ على وجود مجلس للنواب دائما، فالمجلس الجديد ينتخب فى أثناء وجود المجلس القائم، ضمانا لقيام المجلس بمهامه، ولا تنس أن موافقة المجلس إجراء دستورى لازم، لإعلان حالة الطوارئ، أو تمديدها أو لإجراء تعديلات وزارية، أو لإقرار اتفاقيات دولية مهمة، أو غيرها من الإجراءات السياسية المنصوص عليها فى لائحة المجلس الداخلية، وهذا قد يكون مطلوبا فى أى وقت.
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