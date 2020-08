View this post on Instagram

محتاجين لمصطفى وسطة عشان يقوم بالسلامة بس الوسطة بتاعتة مش عند دكتور الوسطى بتاعتة عند ربنا.. وسطة بتاعتة مصطفى هيا ربنا كلة اللى عندى يدعيلو و يتوسل لربنا انة يقومة بالسلامة يارب معجزة من عندك انت قادر على كل شئ