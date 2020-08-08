شاهد.. لبناني يعزف البيانو للمتطوعين بإزالة الأنقاض في مستشفى ببيروت

عرضت قناة يورنيوز، مقطع فيديو لشاب لبناني يدعي شادي حداد في العشرين من العمر، يعتبر نفسه محظوظًا لعدم إصابة أي من أفراد أسرته في انفجار بيروت.





وقام شادي بالتعبير عن حزنه على ضحايا الانفجار، من خلال ذهابه إلى مستشفى سان جورج والعزف على بيانو المستشفى وسط متطوعين يزيلون الأنقاض حيث عزف شادي ألحان سمفونية "موطني" لبث رسالة أمل مفادها بالحب والدعم نستطيع بناء عالم أفضل.





وفي سياق منفصل، قال أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق، إن ما يحدث في لبنان اليوم هو تراكمات بدأت منذ فترة طويلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.





وأضاف أمين الجميل خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن، أن هذه التراكمات لا تجعلنا نتفاجأ فيما يحدث في العاصمة اللبنانية، مؤكدا ان الشعب اللبناني سينتصر في النهاية .