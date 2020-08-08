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رياضة

أيمن عبد العزيز: طارق حامد "يشبهني" ولا ينافسه أحد في مصر ‏

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:57 م
طارق حامد
طارق حامد
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حسام الحارتي
أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، بطارق حامد، متوسط ميدان ‏الفريق الأبيض وما يقدمه من مستويات فنية مميزة على مدار المواسم ‏الأخيرة.‏

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج" زملكاوي"، مع أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد لا ينافسه أحدًا  في مصر خلال الفترة ‏الأخيرة".‏

وأوضح: "طارق حامد يشبهني، فهو يلقي بجميع مشاكله وأزماته ‏وراء ظهره وينسى كل شىء من أجل الملعب وحبه للزمالك"‏.

ومن جهة أخرى أكد أيمن عبد العزيز أن مرتضي منصور استطاع إعادة التوازن بين الأهلي والزمالك من جديد وتحقيق العديد من المكاسب داخل القلعة البيضاء.
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