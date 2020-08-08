أيمن عبد العزيز: طارق حامد "يشبهني" ولا ينافسه أحد في مصر ‏

أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، بطارق حامد، متوسط ميدان الفريق الأبيض وما يقدمه من مستويات فنية مميزة على مدار المواسم الأخيرة.
وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج" زملكاوي"، مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد لا ينافسه أحدًا في مصر خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح: "طارق حامد يشبهني، فهو يلقي بجميع مشاكله وأزماته وراء ظهره وينسى كل شىء من أجل الملعب وحبه للزمالك".
ومن جهة أخرى أكد أيمن عبد العزيز أن مرتضي منصور استطاع إعادة التوازن بين الأهلي والزمالك من جديد وتحقيق العديد من المكاسب داخل القلعة البيضاء.