أيمن عبد العزيز: طارق حامد "يشبهني" ولا ينافسه أحد في مصر ‏

أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، بطارق حامد، متوسط ميدان ‏الفريق الأبيض وما يقدمه من مستويات فنية مميزة على مدار المواسم ‏الأخيرة.‏





وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج" زملكاوي"، مع أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد لا ينافسه أحدًا في مصر خلال الفترة ‏الأخيرة".‏





وأوضح: "طارق حامد يشبهني، فهو يلقي بجميع مشاكله وأزماته ‏وراء ظهره وينسى كل شىء من أجل الملعب وحبه للزمالك"‏.



