AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحبة واقعة صفر الثانوية العامة: مجموعي الكلي 0 وأنا مغشتش.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:24 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
Advertisements
اسراء صبري
قالت الطالبة بسملة عصام، صاحبة واقعة "الصفر" بامتحانات الثانوية العامة، إنها يوم امتحان اللغة الإنجليزية تحرر لها محضر غش، لأنها ساعدت إحدى الطالبات على الغش.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": قبل تحرير محضر الغش وجد أن هناك هاتف مع أحد الطالبات وقامت المراقبه بأخذ الهاتف دون إجراء محضر لتلك الطالبة، وفجأه لاقيت حد جايب الرقم السري الخاص بيا وبيقول للمراقبة هاتي الورقة اللي بالرقم دا وأنا مغشتش والنتيجة ظهرت وجبت صفر".


وعلق نائب وزير التربية والتعليم قائلا، "أحنا في غرفة العمليات بيظهر لنا على الفيس بوك أو الواتس أب أن الورقة تم تسريبها "بالبار كود"، وبناء على ذلك بيتم إحضار الطالب صاحب هذا الكود.


وواصل قائلا: اليوم سيتم النظر في قضية بسملة وننظر في محضر الغش مع الشئون القانونية، مشددا على أن دور الوزارة هو العدالة وتكافؤ الفرص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية العامة «صفر»

انتهاء أول أسبوع من امتحانات الثانوية الأزهرية.. 8 حالات تمزيق وشطب إجابة.. 14 واقعة غش.. حالتا وفاة.. طالبة تبتلع "دبوس".. وبورسعيد والمنيا صفر شكاوى

التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم جاءت مطابقة للمواصفات وخالية من الأخطاء

لجان الثانوية العامة تشهد تفتيش الممتحنين 3 مرات.. ضبط طلاب نجحوا في تهريب الموبايلات داخل اللجان لتصوير الامتحان وإرساله لجروبات الغش.. والتعليم تنفي وجود خطأ في أحد أسئلة الجغرافيا اليوم

طالبة "صفر" جديدة فى الثانوية العامة ..ومغردون يدشنون هاشتاج حق بسملة لازم يرجع

ترشيحاتنا

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

أفضل وقت لأداء صلاة الاستخارة ودعاؤها وكيفيتها ونتيجتها

كاجوال جذاب.. كندة علوش تستعرض جمالها رفقة زوجها عمرو يوسف.. شاهد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان