رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 .. اعرف نتيجتك الآن

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجـــــة تظلمــات الثانوية العامـــة 2020 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، عن طريق الخطوات التالية :

* اختر الجنسية

*ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

* ادخل الرقم القومي بشكل صحيح

*اضغط على عرض نتيجة التظلم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغوا أكثر من 16433 طالبا/طالبة .









وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين للاطلاع على كراسات إجابتهم يومي الخميس و السبت الماضيين ، بلغت 4969 طالبا/طالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالب/طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالبا/طالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالب/طالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغ إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.









وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الاطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الاطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الاجتماعى.







