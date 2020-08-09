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فن

برفقة كرم جابر.. على ربيع ينشر صورة بعد عرض مسرحية صباحية مباركة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:30 م
مسرحية صباحيه مباركه
مسرحية صباحيه مباركه
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محمد بدران

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهر علي ربيع فى الصور برفقة كرم جابر وأولاده بعد عرض مسرحيته "صباحية مباركة" وكتب معلقا على الصور:" نورتنا يا كابتن الكباتن الأولمبي بتاع الدهب وبس حبيب قلبي كرم جابر من مسرحيه صباحيه مباركه  علي_ربيع ".

بدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من الخميس الماضي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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