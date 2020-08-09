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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأثنين، 22 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

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وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " باريس، كوبنهاجن، لندن، اسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، ميلانو، دبي، أبو ظبي" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، المدينة المنورة  بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي كل من الغردقة و الأقصر و أسوان بخلاف رحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 200‪0 راكب.

وقررت الحكومة المصري تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.
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