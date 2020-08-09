نجم بروسيا دورتموند لصدى البلد: ميسي لاعب خرافي.. وأخشى مواجهة محمد صلاح ورونالدو.. وشعبية الأهلي كبيرة بأوروبا

يمر منتخب الأرجنتين بفترة جامدة من البطولات التي تغيب عنه في الفترة الماضية وهو ما هز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويمتلك الفريق العديد من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم لاعب بروسيا دورتموند ليوناردو باليردي.

"صدى البلد" حاور المدافع الأرجنتيني باليردي للحديث عن أسباب إبتعاد البطولات عن الفريق بالفترة الأخيرة، وعن طموحه مع الفريق الألماني وعن المرشح لبطل أوروبا هذا العام من خلال السطور الآتية:





• في البداية.. ما أسباب رحيلك المفاجئ عن فريق بروسيا دورتموند على الرغم من مشاركتك؟

- كنت أشارك لبضع دقائق وليس بصفة مستمرة لذلك قررت الإنتقال لصفوف مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.





• ما تقييمك لفترتك مع مارسيليا؟

- في بداية الموسم كنت أؤدي بشكل رائع مع الفريق واستطاعت تسجيل هدف ولكن إنتشار جائحة كورونا أثر على كرة القدم ما جعل التجربة تنتهي سريعًا والآن أصبحت لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند.





• من وجهة نظرك، لماذا لا يتوج الفريق الألماني بدوري أبطال أوروبا مؤخرًا؟

- دوري أبطال أوروبا يتطلب وجود لاعبين يمتلكون الخبرة بشكل كبير لذلك يصعب الأمر علينا لكننا حريصون دائمًا على التتويج بالبطولات.

• ما رأيك في تحميل البعض عدم تتويج الأرجنتين بالبطولات لليونيل ميسي؟

- ميسي لاعب خرافي، لا يستطيع أن يلعب وحده، منتخب بلادي يضم العديد من اللاعبين الموهوبين ولكنه ينقصه الحظ واللعب الجماعي بشكل أكبر.





هل تمتلك أي عروض للانتقال لأحد الأندية الموسم المقبل؟

- لا، حاليًا أركز مع فريقي من أجل اللعب بصفة مستمرة ، كنت أمتلك عرضًا من تشيلسي لكنه مطلع الموسم الحالي.





• ما هو النادي الذي تتمنى اللعب له مستقبلا؟

- ريال مدريد ، فهو نادٍ كبير يمتلك العديد من البطولات ودائمًا ما يسعى للتتويج بالمزيد منها.





• هل شاهدت الكرة المصرية من قبل ؟

- لا ، لكنني أسمع عن النادي الأهلي فهو مشهور في أوروبا.





• من المهاجم الذي تخشى مواجهته ؟

- أخشى مواجهة كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح بسبب سرعتهما ورغبتهما القوية للفوز بالكرة.

• من الفريق الذي تتوقع تتويجه بدوري أبطال أوروبا؟

- برشلونة أو مانشستر سيتي.