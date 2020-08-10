لبنان تبنى وتعلو بالحلم.. أوبريت فنى تبثه وزارة الثقافة على اليوتيوب تضامنا مع الشعب اللبناني





تضامنا مع شعب لبنان فى انفجار مرفأ بيروت مؤخرًا تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب فى العاشرة مساء الاربعاء 12 اغسطس حفلًا بعنوان لبنان تبنى وتعلو بالحلم





الحفل من مؤلفات الموسيقار نصير شمة ونظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى واقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى هم محمد الحلو ، خالد سليم ، مجد القاسم ، اسماء لمنور ، وسام حمدى ، عادل محمود ، حسين قرشى ونسرين .



