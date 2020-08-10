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ثقافة

لبنان تبنى وتعلو بالحلم.. أوبريت فنى تبثه وزارة الثقافة على اليوتيوب تضامنا مع الشعب اللبناني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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طارق موسى
 

تضامنا مع شعب لبنان فى انفجار مرفأ بيروت مؤخرًا تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب فى العاشرة مساء الاربعاء 12 اغسطس حفلًا بعنوان لبنان تبنى وتعلو بالحلم 

الحفل من مؤلفات الموسيقار نصير شمة ونظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى واقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى هم محمد الحلو ، خالد سليم ، مجد القاسم ، اسماء لمنور ، وسام حمدى ، عادل محمود ، حسين قرشى ونسرين . 

اكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان بث الحفل ياتى كرسالة رمزية تعبر عن التعاطف مع شعب لبنان وتحمل فى طياتها دعوات شعب مصر بالسلام إلى لؤلؤة الشرق ، واضافت ان تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان والذى سارعت اليه مختلف دول العالم يعد احد التجليات الانسانية التى تسهم فى مساعدة الاشقاء على تجاوز المحنة ، وقدمت التعازى لاسر ضحايا الحادث المأسوى وتمنت الشفاء العاجل للمصابين .
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